تصفيات كأس العالم… مجموعات أوروبا بشكلها النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 04:55 صباحاً - حددت نتائج مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية تتمة منتخبات مجموعات أوروبا في تصفيات كأس العالم، والتي باتت على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الدنمارك، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، آيسلندا، أذربيجان.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، تركيا، جورجيا، بلغاريا.

المجموعة السادسة: البرتغال، المجر، جمهورية إيرلندا، أرمينيا.

المجموعة السابعة: هولندا، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.

المجموعة التاسعة: إيطاليا، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.

المجموعة الحادية عشرة: إنكلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.

المجموعة الثانية عشرة: كرواتيا، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.