نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم… مجموعات أوروبا بشكلها النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 04:55 صباحاً - حددت نتائج مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية تتمة منتخبات مجموعات أوروبا في تصفيات كأس العالم، والتي باتت على النحو الآتي:
المجموعة الأولى: ألمانيا، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.
المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.
المجموعة الثالثة: الدنمارك، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.
المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، آيسلندا، أذربيجان.
المجموعة الخامسة: إسبانيا، تركيا، جورجيا، بلغاريا.
المجموعة السادسة: البرتغال، المجر، جمهورية إيرلندا، أرمينيا.
المجموعة السابعة: هولندا، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.
المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.
المجموعة التاسعة: إيطاليا، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.
المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.
المجموعة الحادية عشرة: إنكلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.
المجموعة الثانية عشرة: كرواتيا، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.