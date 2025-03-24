كيفية تفتيح لون المرفقين بطرق طبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 03:58 صباحاً - طرق طبيعية لتفتيح لون المرفقين

المرفقان من أكثر المناطق عرضة للاسمرار بسبب الاحتكاك المستمر والتعرض لأشعة الشمس، ولذلك يسعى الكثيرون للبحث عن طرق طبيعية لتفتيح لون هذه المناطق. هنا سنعرض بعض الحلول المنزلية التي قد تساعدك في ذلك.

1. استخدام الليمون

يُعد الليمون من المواد المبيضة الطبيعية، حيث يحتوي على حمض الستريك الذي يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة. يمكنك استخدام الليمون كالتالي:

افركي نصف ليمونة على منطقة المرفقين لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة.

2. خليط السكر وزيت الزيتون

يعتبر هذا الخليط مقشراً طبيعياً ممتازاً يساعد على إزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة:

امزجي ملعقتين من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون.

دلكي المرفقين بالمزيج لمدة 5-10 دقائق.

اغسلي المنطقة جيداً بالماء.

استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعياً.

3. استخدام العسل

يملك العسل خصائص مرطبة ومفيدة للبشرة:

ضعي كمية من العسل على المرفقين ودلكيها برفق.

اتركي العسل لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار ذلك يومياً للحصول على نتائج أفضل.

4. جل الألوفيرا

يحتوي جل الألوفيرا على الخصائص المضادة للالتهابات والمغذية للبشرة، مما يجعله علاجاً فعالاً لتفتيح المناطق الداكنة:

استخدمي جل الألوفيرا الطازج وضعيه على المرفقين.

اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء.

كرري هذه العملية يومياً للحصول على نتيجة ملحوظة.

نصائح إضافية

إلى جانب هذه الوصفات الطبيعية، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لون مرفقينك:

حافظي على ترطيب جلدك بشكل يومي.

تجنبي التعرض المفرط لأشعة الشمس، واستخدمي واقي الشمس عند الخروج.

اهتمي بارتداء ملابس قطنية مريحة لتقليل الاحتكاك في منطقة المرفقين.

تناولي كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك.

تذكر دائماً أن نتائج هذه الوصفات قد تختلف من شخص لآخر، لذا كوني صبورة واستمرّي في العناية ببشرتك للحصول على نتائج مرضية.