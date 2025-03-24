نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية… ترتيب الهدافين بعد ربع النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 03:58 صباحاً - مازال السويدي فيكتور جيوكيريس في صدارة ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية مع نهاية مباريات ذهاب وإياب ربع نهائي المسابقة… 1- فيكتور جيوكيريس (السويد): 9 أهداف

2- إيرلنج هالاند (النرويج): 7 أهداف

3- جيورج ميكوتادزي (جورجيا): 7 أهداف

4- رازافان مارين (رومانيا): 7 أهداف

5- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 6 أهداف

6- فيدات موريكي (كوسوفو): 5 أهداف

7- كريم أكتورك أوغلو (تركيا): 5 أهداف

8- أوري أوسكارسون (آيسلندا): 5 أهداف

9- بنيامين سيسكو (سلوفينيا): 5 أهداف