نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية… ترتيب الهدافين بعد ربع النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 03:58 صباحاً - مازال السويدي فيكتور جيوكيريس في صدارة ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية مع نهاية مباريات ذهاب وإياب ربع نهائي المسابقة…
1- فيكتور جيوكيريس (السويد): 9 أهداف
2- إيرلنج هالاند (النرويج): 7 أهداف
3- جيورج ميكوتادزي (جورجيا): 7 أهداف
4- رازافان مارين (رومانيا): 7 أهداف
5- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 6 أهداف
6- فيدات موريكي (كوسوفو): 5 أهداف
7- كريم أكتورك أوغلو (تركيا): 5 أهداف
8- أوري أوسكارسون (آيسلندا): 5 أهداف
9- بنيامين سيسكو (سلوفينيا): 5 أهداف