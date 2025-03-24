وصفات طبيعية لتطويل الأظافر ومنع تكسرها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 02:48 صباحاً - طرق طبيعية لتقوية الأظافر

تُعتبر الأظافر القوية طويلة الشكل جزءًا مهمًا من جمال اليدين، لكن الكثير من النساء يواجهن مشاكل تكسر الأظافر وضعفها. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الأظافر وجعلها تنمو بشكل أسرع. في هذا المقال، سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية الفعالة لتطويل الأظافر ومنع تكسرها.

وصفة زيت الزيتون والليمون

تعتبر هذه الوصفة رائعة لتغذية الأظافر والتقليل من تكسرها. زيت الزيتون يمد الأظافر بالترطيب بينما الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تقوية الأظافر.

مكونات: ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون عصير نصف ليمونة

الطريقة: امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون جيدًا. دلكي الأظافر بالخليط لمدة 10 دقائق ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ. يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.



وصفة الثوم وزيت اللوز

الثوم معروف بخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات، بينما زيت اللوز يغذي الأظافر ويمنع تكسرها.

مكونات: فص من الثوم المهروس ملعقة كبيرة من زيت اللوز

الطريقة: اخلطي الثوم المهروس مع زيت اللوز في وعاء صغير. ضعي الخليط على الأظافر باستخدام قطن نظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي يديك بالماء الدافئ بعد ذلك. يفضل تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع.



وصفة البيض وزيت الزيتون

البيض غني بالبروتينات التي تعزز نمو الأظافر بينما زيت الزيتون يساعد في ترطيبها.

مكونات: بيضة واحدة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة: اخفقي البيضة مع زيت الزيتون حتى يتكون خليط متجانس. اغمسي الأظافر في الخليط واتركيها لمدة 20 دقيقة. ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ. يُنصح بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.



نصائح إضافية للحفاظ على الأظافر

بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية، هناك بعض النصائح اليومية التي يمكنك اتباعها للحفاظ على صحة أظافرك:

تجنبي استخدام الأظافر كأدوات، مثل فتح العلب أو خدش الأسطح.

احرصي على تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات، الفيتامينات والمعادن.

استخدمي قفازات أثناء القيام بالأعمال المنزلية وخاصةً عند التعرض للماء أو المواد الكيميائية.

اقصّي أظافرك بشكل منتظم للحفاظ على شكلها ومنع تكسرها.

بتطبيق هذه الوصفات والنصائح، يمكنك تعزيز صحة أظافرك وجعلها أقوى وجميلة.