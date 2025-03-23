رغم انتفاضة إيطاليا… ألمانيا تعبر إلى نصف نهائي دوري الأمم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:57 مساءً - نجا منتخب ألمانيا من انتفاضة ضيفه منتخب إيطاليا، وخرج متعادلاً معه 3-3 في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل أهداف ألمانيا جوشوا كيميتش من ضربة جزاء (د 30) وجمال موسيالا (د 36) وتيم كلينيست (د 45) وسجل أهداف إيطاليا مويس كين (د 49 و69) وجياكومو راسبادوري من ضربة جزاء (د 90).

وكان منتخب ألمانيا قد فاز في سان سيرو 2-1، ليحجز مكانه بمجموع المباراتين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.