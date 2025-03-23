كأس الرابطة المصرية: بتروجيت يفوز على الزمالك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:57 مساءً - فاز بتروجيت على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الرابطة المصرية بكرة القدم.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بتروجيت: 9 نقاط

2- الجونة: 4 نقاط

3- مودرن سبورت: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة واحدة

5- سموحة: دون نقاط

وفي المجموعة الرابعة، خسر الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود 0-1، وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- حرس الحدود: 6 نقاط

2- بيراميدز: 4 نقاط

3- الإسماعيلي: نقطة واحدة

4- الاتحاد السكندري: دون نقاط