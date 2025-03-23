نشكركم على متابعتكم خبر كأس الرابطة المصرية: بتروجيت يفوز على الزمالك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:57 مساءً - فاز بتروجيت على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الرابطة المصرية بكرة القدم.
ترتيب المجموعة الأولى
1- بتروجيت: 9 نقاط
2- الجونة: 4 نقاط
3- مودرن سبورت: 3 نقاط
4- الزمالك: نقطة واحدة
5- سموحة: دون نقاط
وفي المجموعة الرابعة، خسر الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود 0-1، وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.
ترتيب المجموعة الرابعة
1- حرس الحدود: 6 نقاط
2- بيراميدز: 4 نقاط
3- الإسماعيلي: نقطة واحدة
4- الاتحاد السكندري: دون نقاط