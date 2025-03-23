حضريها لعائلتك.. طريقة تحضير القطايف السورية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:57 مساءً - مقدمة عن القطايف السورية

تُعتبر القطايف واحدة من أشهر الحلويات في المطبخ السوري، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك. تتميز هذه الحلوى بطريقة تحضيرها الفريدة ونكهاتها اللذيذة. في هذا المقال، سنستعرض معًا طريقة تحضير القطايف السورية لكي تتسنى لكِ تحضيرها لعائلتكِ.

المكونات

لتحضير القطايف، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الدقيق

1 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

رشة ملح

زيت للقلي

حشوة متنوعة (مثل الجوز، اللوز، أو القشطة)

طريقة التحضير

تحضير العجينة

1. في وعاء عميق، امزجي الدقيق مع السكر ورشة الملح، ثم أضيفي الخميرة.

2. أضيفي الماء تدريجياً واخلطي المكونات حتى تتكون لديك عجينة ناعمة.

3. اتركي العجينة لمدة 30 دقيقة لتتخمر وتزداد حجمها.

تحضير القطايف

1. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

2. باستخدام مغرفة، صبي العجينة في المقلاة لتشكيل دوائر صغيرة.

3. اتركي القطايف على النار حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم أزيليها من المقلاة واتركيها لتبرد.

الحشو والقلي

1. بعد أن تبرد القطايف، قومي بحشوها بالحشوة التي تفضلينها.

2. قومي بإغلاق القطايف بإحكام.

3. في مقلاة بها زيت ساخن، اقلي القطايف المحشوة حتى تكتسب لونًا ذهبياً جميلًا.

التقديم

قدمي القطايف ساخنة مع القطر، أو يمكنك تقديمها مع المكسرات المفرومة أو مسحوق السكر. استمتعي بوجبة لذيذة ومميزة مع عائلتكِ!