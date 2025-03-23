يوفنتوس يعلن رحيل تياجو موتا ويحدد بديله

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 08:47 مساءً - أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الأحد، إقالة مدربه تياجو موتا من منصبه، بسبب تراجع نتائج البيانكونيري في الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكره نادي يوفنتوس، عبر موقعه الرسمي، فإن الكرواتي إيجور تودور، لاعب اليوفي السابق، سيتولى مسؤولية تدريب اليوفي بداية من غدٍ الاثنين.

وتولى تياجو موتا منصب المدير الفني ليوفنتوس في بداية الموسم الجاري، لكن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات، حيث ودع مسابقتي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، ويتواجد في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة.