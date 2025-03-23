أرنولد يحسم قراره بالانتقال ل-ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 08:47 مساءً - حسم ألكنسدر أرنولد، مدافع ليفربول، قراره بالانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أرنولد مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، وحاول النادي الإنكليزي تجديد عقده أكثر من مرة ولكن اللاعب رفض لرغبته بتمثيل الميرنجي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد أتم اتفاقه مع أرنولد بنسبة كبيرة، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب متحمس لخوض تحدٍ جديد في الدوري الإسباني، ولن يغير رأيه..

خلال الموسم الحالي، شارك أرنولد في 38 مباراة مع الريدز بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.