أطباق رئيسية فاخرة يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 07:51 مساءً - استعد لتجربة طهي فاخرة في منزلك

تعتبر الأطباق الرئيسية أحد أهم أجزاء أي وجبة، إذ ترتبط تناول الطعام غالبًا بالتجارب الفاخرة والمميزة. وإذا كنت ترغب في تحضير أطباق رئيسية مميزة وسهلة في المنزل، فأنت في المكان الصحيح! في هذا المقال، سنستعرض مجموعة متنوعة من الوصفات التي يمكنك إعدادها بسهولة لتضفي لمسة من الفخامة إلى مائدتك.

وصفة الدجاج المحشي بالأعشاب

المكونات:

دجاجة كاملة (1.5 كيلوجرام)

ربع كوب من الزيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

أعشاب مجففة (مثل الزعتر وإكليل الجبل)

ثوم مفروم (3 فصوص)

ليمونة مقطعة إلى شرائح

طريقة التحضير:

1. سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

2. امزج الزيت بالأعشاب والثوم والملح والفلفل.

3. قم بحشو الدجاج بالليمون والعناصر المختلطة.

4. ضع الدجاج في صينية وأدخلها الفرن لمدة ساعة ونصف، أو حتى ينضج تمامًا.

باستا بالفطر والصلصة الكريمية

المكونات:

500 جرام من الباستا (نوعك المفضل)

250 جرام من الفطر، مقطع إلى شرائح

كوب من الكريمة الثقيلة

ثوم مفروم (2 فصوص)

جبنة بارميزان مبشورة (نصف كوب)

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:

1. قم بخبز الباستا وفق التعليمات على العبوة.

2. في مقلاة كبيرة، قم بتسخين قليل من الزيت وضيف الثوم والفطر حتى يصبح ذهبيًا.

3. أضف الكريمة والجبنة، وحرّك حتى تذوب الجبنة وتتكاثف الصلصة.

4. امزج المعكرونة مع الصلصة وقدّمها.

ستيك اللحم مشوي بالأعشاب

المكونات:

قطعة ستيك لحم (600 جرام)

ملح وفلفل حسب الذوق

ثوم مفروم (1 فص)

أعشاب طازجة (كزبرة أو بقدونس)

زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1. قم بتتبيل الستيك بالملح والفلفل والثوم والأعشاب.

2. سخن مقلاة أو شواية على نار عالية وضع القليل من زيت الزيتون.

3. اشوِ اللحم لمدة 4-5 دقائق على كل جانب، حسب درجة تسويته المفضلة.

4. اترك الستيك ليبرد قليلاً، ثم قدمه مع السلطة.

نصائح لتقديم الأطباق الرئيسية بشكل فاخر

– **التزيين**: استخدام الأعشاب الطازجة أو الليمون كزينة.

– **الأواني**: تقديم الطعام في أطباق فاخرة أو خشبية.

– **الجانب**: يمكنك إضافة طبق جانبي يحتوي على خضروات مشوية أو بطاطا مهروسة لجعل الوجبة متكاملة.

بتحضير هذه الأطباق، يمكنك الاستمتاع بتجربة تناول طعام فاخرة في راحة منزلك. استمتع بالطهي وبالتدليل على ضيوفك!