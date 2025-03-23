ارتفاع ضغط الدم: الأسباب، المضاعفات، وكيفية السيطرة عليه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 مساءً - ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية تحدث عندما يكون ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا عن المعدل الطبيعي. يُعتبر ضغط الدم طبيعياً عندما يكون أقل من 120/80 ملم زئبقي. إذا كانت قراءات ضغط الدم تتجاوز 130/80 ملم زئبقي، يُعتبر الشخص مصابًا بارتفاع ضغط الدم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

هناك العديد من العوامل التي قد تساهم في ارتفاع ضغط الدم، ومنها:

العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة.

نمط الحياة: العادات السيئة مثل قلة ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الغنية بالملح.

الوزن الزائد: السمنة تعد من العوامل المهمة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

التوتر النفسي: الضغوط النفسية المستمرة يمكن أن تسهم في زيادة ضغط الدم.

الإفراط في تناول الكحول: يمكن أن يزيد الاستهلاك المفرط للكحول من ضغط الدم.

الأمراض المزمنة: مثل السكري أو أمراض الكلى.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

إذا ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى عدة مضاعفات خطيرة، منها:

أمراض القلب: مثل النوبات القلبية وفشل القلب.

السكتة الدماغية: فارتفاع ضغط الدم يعتبر واحدًا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى السكتات الدماغية.

فشل الكلى: الضرر الذي ينجم عن ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر على وظائف الكلى.

مشاكل البصر: قد يتسبب ضغط الدم المرتفع في تلف الأوعية الدموية في العين.

متلازمة الأيض: وهي مجموعة من الاضطرابات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الوزن.

كيفية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم من خلال مجموعة من الأساليب التي تشمل:

تغيير نمط الحياة: يشمل ذلك ممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالملح والدهون.

فقدان الوزن: الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين: يساعد التوقف عن التدخين في تحسين صحة القلب.

تقليل تناول الكحول: يجب الالتزام بتناول الكحول بشكل معتدل أو الامتناع عنه تمامًا.

التقليل من التوتر: يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا أو التأمل، في تقليل مستويات التوتر.

تناول الأدوية: قد يكون من الضروري تناول أدوية تساعد على التحكم في ضغط الدم تحت إشراف طبيب مختص.

الخاتمة

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة صحية شائعة ولكنها خطيرة إذا لم تُعالج. من خلال فهم الأسباب والمضاعفات واتخاذ خطوات فعالة للسيطرة عليه، يمكن للأشخاص تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الحالة. يجب على الأفراد المتابعة مع الطبيب بانتظام للحصول على التقييم والعلاج المناسب.