وصفات عالمية بنكهات عربية أصيلة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 مساءً - تجربة نكهات مميزة من المطبخ العربي

تتميز وصفات المطبخ العربي بتنوعها وغنى مكوناتها، حيث يمكن دمج النكهات العالمية مع لمسات تقليدية تضيف عمقًا ورونقًا خاصًا لكل طبق. سنستعرض في هذا المقال بعض الوصفات العالمية مع لمسات عربية أصيلة توفر لك تجربة فريدة وفريدة من نوعها.

سلطة الفتوش بنكهة حارة

تعتبر سلطة الفتوش واحدة من السلطات التقليدية في العالم العربي، ولكن بإضافة بعض المكونات العالمية نحصل على طعم مميز. إليك المكونات وطريقة التحضير:

2 كوب من الخس المقطع

1 حبة خيار مقطعة

1 حبة طماطم مقطعة

1 ربع بصل أحمر مفروم

نصف كوب من الفجل المقطع

¼ كوب من الحمص المسلوق

عصير ليمون طازج

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

رشة من الملح والفلفل الأسود

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، امزج جميع الخضروات مع الحمص.

2. في وعاء صغير، اخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون والملح والفلفل.

3. صب الصلصة فوق الخضروات وامزجها جيدًا.

4. قدم السلطة مع شرائح من الخبز العربي المحمص.

طبق الدجاج بالبهارات العربية

المكونات:

4 صدور دجاج

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملح وفلفل حسب الذوق

عصير ليمونة

طريقة التحضير:

1. في وعاء، اخلط زيت الزيتون مع البابريكا، الكمون، الكزبرة، الملح والفلفل.

2. أضف صدور الدجاج إلى المزيج واتركها تتنقع لمدة ساعة.

3. سخن شواية أو مقلاة على نار عالية، ثم اشوِ الدجاج حتى يصبح ذهبيًا وطيب المذاق.

4. قدم الدجاج مع أرز بالسماق أو خضروات مشوية.

ختامًا

هذه الوصفات تجمع بين النكهات العالمية والتقاليد العربية، مما يجعل كل وجبة ليست فقط لذيذة، بل أيضًا تجربة غنية بالمذاقات. لا تتردد في تجربة هذه الوصفات وإضفاء لمستك الخاصة عليها!