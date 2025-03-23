هل يرحل لوكاس فاسكيز عن ريال مدريد؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 05:50 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل الإسباني، لوكاس فاسكيز، مدافع ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع الفريق، مع ختام الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أنه مع اقتراب عودة داني كارفاخال من الإصابة وحسم التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول في الصيف، قد يصبح مستقبل فاسكيز في خطر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فاسكيز قد يكون يقضي موسمه الأخير داخل نادي ريال مدريد.

خلال الموسم الحالي، شارك فاسكيز في 37 مباراة مع الميرنجي بمختلف المسابقات، وصنع خلالهم 6 أهداف وسجل هدفين.