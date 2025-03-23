أسرار استخدام النشا في قلي الدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 05:50 مساءً - فوائد النشا في تحضير الدجاج المقلي

يعتبر الدجاج المقلي من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، ويمكن تحسين طعمه وقوامه بشكل كبير باستخدام بعض الأسرار في التحضير. من بين هذه الأسرار، يأتي النشا كأحد المكونات الأساسية التي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في نتيجة القلي.

ما هو النشا ولماذا يُستخدم؟

النشا هو مادة كربوهيدراتية تستخرج عادةً من الذرة أو البطاطس أو الأرز. له خصائص رائعة تجعله مناسبًا للاستخدام في القلي، ومنها:

زيادة القرمشة: يساعد النشا في الحصول على قشرة خارجية مقرمشة، مما يجعل الدجاج أكثر شهيًا.

يساعد النشا في الحصول على قشرة خارجية مقرمشة، مما يجعل الدجاج أكثر شهيًا. تحسين القوام: يجعل النشا القوام أكثر تماسكًا، مما يمنع تفتت الدجاج أثناء القلي.

يجعل النشا القوام أكثر تماسكًا، مما يمنع تفتت الدجاج أثناء القلي. امتصاص الزيت: يساهم النشا في امتصاص الزيت الزائد، مما يجعل الطبق أخف وأقل دهنية.

كيفية استخدام النشا في قلي الدجاج

للحصول على أفضل النتائج عند قلي الدجاج باستخدام النشا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. **تتبيل الدجاج**: ابدأ بتتبيل الدجاج بكل التوابل التي تفضلها. تأكد من أن تتبيل يكون كافيًا لتعزيز النكهة.

2. **غمر الدجاج في النشا**: بعد التتبيل، قم بغمر قطع الدجاج في النشا بحيث تتغلف بشكل كامل. يمكنك استخدام النشا العادي أو خلطه مع دقيق القمح لتحقيق نتائج أفضل.

3. **ترك الدجاج يرتاح**: من المهم ترك الدجاج لفترة قصيرة بعد تغليفه بالنشا للسماح له بالتمسك به بشكل أفضل.

4. **القلي في الزيت الساخن**: اطبخ الدجاج في زيت ساخن حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويمتاز بالقرمشة. تأكد من عدم ازدحام المقلاة حتى تحافظ على درجة حرارة الزيت.

نصائح إضافية لتحسين القلي

– **تجنب استخدام زيت بارد**: يجب أن يكون الزيت ساخنًا بما يكفي حتى يتحمر الدجاج بسرعة ويمتنع عن امتصاص كميات كبيرة من الزيت.

– **استخدام مقلاة عميقة**: يُفضل استخدام مقلاة عميقة لتمكين الدجاج من القلي بشكل متساوٍ.

– **اختيار نوع النشا المناسب**: يمكن experiment مع أنواع مختلفة من النشا (مثل نشا الذرة أو البطاطس) للحصول على القوام المفضل.

باستخدام هذه الأسرار والنصائح، يمكنك الحصول على دجاج مقلي شهي ومقرمش ستعشقه عائلتك وضيوفك. جربها في المرة القادمة واستمتع بالطعم الرائع!