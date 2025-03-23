ليفربول يستهدف صفقة عربية لتعزيز خط الدفاع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 04:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف صفقة عربية من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “Caught Offside” البريطانية، فإن ليفربول يخطط لضم لاعب وولفرهامبتون ومنتخب الجزائر، ريان آيت نوري، في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت الشبكة، أن الخيار الآخر الذي يدرسه الريدز، هو مدافع بورنموث، ميلوشس كيركيز.

وسينتهي عقد آيت نوري مع وولفرهامبتون في صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 35 مليون جنيه إسترليني.