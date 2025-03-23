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راؤول أسينسيو يتواجد في قائمة مباراة الإياب أمام هولندا

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راؤول أسينسيو يتواجد في قائمة مباراة الإياب أمام هولندا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 03:55 مساءً - سيتواجد مدافع ريال مدريد، راؤول أسينسيو، ضمن قائمة منتخب بلاده، إسبانيا، أمام هولندا، مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بنتيجة التعادل 2-2.

وكان دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، استبعد أسينسيو عن مواجهة الذهاب.

يشار إلى أن أسينسيو حصل على استدعاءه الأول للمنتخب الإسباني، خلال فترة التوقف الدولي الحالية..

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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