نشكركم على متابعتكم خبر راؤول أسينسيو يتواجد في قائمة مباراة الإياب أمام هولندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 03:55 مساءً - سيتواجد مدافع ريال مدريد، راؤول أسينسيو، ضمن قائمة منتخب بلاده، إسبانيا، أمام هولندا، مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بنتيجة التعادل 2-2.
وكان دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، استبعد أسينسيو عن مواجهة الذهاب.
يشار إلى أن أسينسيو حصل على استدعاءه الأول للمنتخب الإسباني، خلال فترة التوقف الدولي الحالية..