فوائد العرقسوس في تفتيح البشرة وطرق استخدامه المفيدة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 03:55 مساءً - ما هو العرقسوس؟

العرقسوس هو نبات معروف منذ القدم بفوائده العديدة، وخاصة في مجالات الصحة والجمال. يُستخدم مستخلص العرقسوس في تحضير العديد من المنتجات التجميلية والعلاجية، نظراً لخصائصه الفعالة في تحسين مظهر البشرة.

فوائد العرقسوس لتفتيح البشرة

تحتوي جذور العرقسوس على مركبات فعالة تعرف بخصائصها المبيضة التي تساعد على تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات. إليك بعض الفوائد الرئيسية للعرقسوس في تفتيح البشرة:

يعمل العرقسوس على تقليل نسبة الميلانين في البشرة مما يساعد في تفتيح البقع الداكنة.

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

يساهم في ترطيب البشرة ومنحها مظهراً صحياً وناعماً.

عامل مضاد للأكسدة، يحمى البشرة من التلف الناتج عن الشمس والتلوث.

طرق استخدام العرقسوس لتفتيح البشرة

هناك عدة طرق يمكنك استخدامها للاستفادة من فوائد العرقسوس، إليك بعض الوصفات المفيدة:

1. قناع العرقسوس وماء الورد

المكونات: 2 ملعقة صغيرة من مسحوق العرقسوس، 2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة: اخلطي المكونات جيداً حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعيها على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

التكرار: يمكنك استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع.

2. غسول العرقسوس وزيت جوجوبا

المكونات: 1 ملعقة صغيرة من مسحوق العرقسوس، 1 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

الطريقة: اخلطي المكونات وقومي بتدليك البشرة بلطف. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك.

التكرار: استخدامه مرة واحدة يومياً يساعد في تحسين tone البشرة.

3. شاي العرقسوس للبشرة

المكونات: 1 ملعقة صغيرة من جذور العرقسوس، 2 كوب من الماء.

الطريقة: اغلي الماء ثم أضيفي جذور العرقسوس واتركيها لمدة 10 دقائق. بعد أن يبرد الشاي، استخدميه كغسول للوجه.

التكرار: يمكنك استخدامه مرة أو مرتين في اليوم.

نصائح إضافية

– تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام أي من الوصفات.

– احرصي على ترطيب بشرتك بانتظام.

– استشيري طبيب الجلدية قبل أي استخدام جديد لتجنب أي ردود فعل تحسسية.

باستخدام العرقسوس بانتظام في روتينك الجمالي، يمكنك تحقيق بشرة أكثر إشراقاً وتفتيحاً بطريقة طبيعية وآمنة.