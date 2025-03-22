من المطبخ المصري.. طريقة عمل كباب الحلة بخطوات بسيطة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 10:52 مساءً - يُعد كباب الحلة من أشهر الأطباق المصرية التي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، فهو وجبة مثالية لعشاق اللحوم بفضل قوامه الطري ونكهته المميزة الناتجة عن الطهي البطيء بالتوابل والبصل، حيث يتميز هذا الطبق بأنه لا يحتاج إلى شواية أو فرن، بل يُطهى في وعاء عادي على النار، مما يجعله خيارًا رائعًا للعائلات التي تبحث عن وصفة لذيذة وسريعة التحضير.

المكونات:

½ كيلو لحم مكعبات (يفضل لحم الكتف أو الرقبة)

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

ملح حسب الرغبة

1 كوب ماء ساخن

2 حبة بطاطس مكعبات (اختياري)

طريقة التحضير:

في وعاء على نار متوسطة، سخّن السمن أو الزيت، ثم أضف شرائح البصل وقلّب حتى يصبح ذهبي اللون. أضف الثوم المفروم وقلّبه حتى تظهر رائحته. ضع مكعبات اللحم فوق البصل والثوم، ثم قلّب جيدًا حتى يتغير لونها من جميع الجهات. أضف الفلفل الأسود، البهارات، القرفة (إذا كنت تستخدمها)، وقلّب الخليط جيدًا. غطِّ الوعاء واتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يخرج اللحم سوائله. أضف الماء الساخن بالتدريج، وغطي الوعاء مرة أخرى واتركه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج اللحم تمامًا. إذا كنت ترغب في إضافة البطاطس، أضفها بعد 30 دقيقة من الطهي، واتركها حتى تنضج مع اللحم. بعد التأكد من نضج اللحم والبطاطس، أضف الملح حسب الرغبة، ثم اترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية حتى تتجانس النكهات. قدّم كباب الحلة ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز، واستمتع بأشهى مذاق.

وفي النهاية، يمكنك إضافة مكعب مرق أو القليل من الزعتر لإضفاء نكهة مميزة.