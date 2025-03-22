نصائح فعالة تساعد الطفل على مواجهة التنمر في المدرسة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 10:52 مساءً - التنمر من المشكلات الشائعة التي يواجهها الأطفال في المدارس، ويمكن أن يؤثر سلبًا على ثقتهم بأنفسهم وصحتهم النفسية. لذا، من المهم توجيههم إلى كيفية التعامل مع هذه المواقف بذكاء وقوة. إليك بعض النصائح الفعالة لمساعدة طفلك على مواجهة التنمر:

تعزيز ثقته بنفسه

ساعد طفلك على بناء ثقته بنفسه من خلال تشجيعه على ممارسة الأنشطة التي يحبها، وإبراز نقاط قوته، وإشعاره بقيمته وقدراته. تعليمه كيفية الرد بثبات

يجب أن يتعلم الطفل الرد بطريقة حازمة ولكن غير عدوانية، مثل استخدام عبارات قصيرة مثل: “توقف عن ذلك” أو “لا تتحدث معي بهذه الطريقة”، ثم الابتعاد عن الموقف. تشجيعه على التحدث مع شخص موثوق

علّمه أهمية التحدث إلى معلميه أو مستشار المدرسة أو أحد والديه عند تعرضه للتنمر، فطلب المساعدة ليس ضعفًا بل خطوة ضرورية لحل المشكلة. تعليمه مهارات التواصل الفعّال

شجّعه على الحفاظ على لغة جسد قوية، مثل الوقوف باستقامة، والنظر في عيون المتنمر بثقة، وعدم إظهار الخوف أو التردد. تعليمه تجاهل المتنمرين

في بعض الحالات، قد يكون التجاهل هو أفضل رد، لأن المتنمرين غالبًا ما يبحثون عن رد فعل من الضحية، فإذا لم يحصلوا عليه، قد يفقدون الاهتمام. تعزيز صداقاته مع زملاء داعمين

وجود أصدقاء مقربين يمكن أن يساعد الطفل على الشعور بالأمان، لذا شجّعه على بناء علاقات جيدة مع زملائه والاندماج في مجموعات إيجابية. تعليمه كيفية التصرف في الحالات الخطرة

في حال تعرضه لتنمر جسدي، يجب أن يعرف متى يبتعد عن الموقف ويطلب المساعدة من الكبار فورًا لحماية نفسه. التواصل المستمر معه

احرص على التحدث مع طفلك يوميًا عن يومه في المدرسة، وساعده على التعبير عن مشاعره دون خوف أو تردد. إبلاغ المدرسة إذا لزم الأمر

إذا استمر التنمر أو أصبح متكررًا، فمن الضروري التواصل مع إدارة المدرسة لوضع حد للمشكلة وحماية الطفل. تعليمه احترام الآخرين

علّمه أن يكون قدوة حسنة من خلال معاملة الآخرين باحترام، فذلك يقلل من احتمالية أن يصبح ضحية أو متنمرًا بنفسه.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للطفل أن يتعلم كيفية التعامل مع التنمر بثقة وقوة، مما يساعده على الشعور بالأمان في بيئته المدرسية.