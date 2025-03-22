رونالدو عن مشاركته في لقاء الدنمارك: الأهم هو فوز البرتغال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 10:52 مساءً - تحدث كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، عن مواجهة الدنمارك، المقررة الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق الدنمارك بهدف نظيف.

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، قال رونالدو: “نحن في موقف يتطلب منا الفوز غداً، وهذا هو جمال كرة القدم.. هذه التحديات التي تجعلنا نبذل أقصى ما لدينا على أرض الملعب”.

وعن مباراة الذهاب، أوضح: “هناك مباريات من هذا القبيل، وهناك أيام سيئة.. لم ألعب على الإطلاق، والفريق لم يلعب على الإطلاق.. لكن هذا جزء من الحياة”.

وأتم: “أنا جاهز دائماً للعب، لكن الأهم هو فوز البرتغال، سواء شاركت أم لا.. أثق بأنني سأكون في أفضل حال، بدنياً وذهنياً، لمساعدة الفريق”.