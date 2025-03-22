هالاند يحدد هدفين لإنقاذ موسم مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 10:52 مساءً - كشف النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن أهداف فريقه فيما تبقى من الموسم الحالي.

وتراجعت نتائج السيتي، خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب البريميرليج، كما ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند، في تصريحات صحفية: “الآن، لا يمكننا الفوز بالدوري الإنكليزي.. الآن يدور الأمر حول تأمين مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، والفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي”.

وأضاف: “هدفنا هو الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، نريد جميعاً تحقيق اللقب، من أجل الخروج ببطولة هذا الموسم”.