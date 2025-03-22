ريم السواس تستعد لإحياء حفل غنائي جماهيري في دبي ثاني أيام عيد الفطر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 09:55 مساءً - تستعد الفنانة ريم السواس لإحياء حفل جماهيري مميز في مطعم تروي – دبي، وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة من أشهر أغانيها الشعبية التي حققت نجاحًا واسعًا في الوطن العربي.

وفي تصريح لها، قالت ريم السواس:

“متحمسة جدًا للقاء جمهوري في دبي، وأعدهم بحفل مليان طاقة وحماس على إيقاع الأغاني الشعبية اللي بيحبوها. عيد الفطر فرحة، وأنا حابة نحتفل سوا بليلة من العمر!”

ويترقب جمهور ريم في دبي هذا الحفل، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها بأغانيها الجريئة وأدائها الذي أشعل السهرات في مختلف الدول العربية.