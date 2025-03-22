فيران توريس: أشعر بالراحة في مركز المهاجم الصريح

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث فيران توريس، لاعب المنتخب الإسباني، عن المواجهة المنتظرة أمام هولندا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، المقررة غداً الأحد.

وفي مؤتمر صحفي، قال توريس: “أتمنى أن ألعب وأسجل وأساعد على التأهل، ستكون ليلة مثالية بالنسبة لي، أشعر بتقدير كبير من نفسي، وهذا هو الأهم، وكذلك من مدربيّ”.

وعن الانتقادات، أفاد: “نحن جميعاً نعلم من الذي يثير الضجة والشكوك، وليس المشجعين”.

وأردف: “خضنا 22 مباراة رسمية دون خسارة، نحن عائلة، وطريقة تفاهمنا في الخارج تنعكس في الداخل، على الرغم من قلة الوقت المتاح لنا للتدريب، إلا أننا متحدون للغاية، وهذا واضح”.

وعن مركزه كمهاجم صريح، أشار: “الآن هو المكان الذي أشعر فيه بأفضل حال، ولكن يمكنني اللعب على الجناح”.

وحول العقلية، أكد: “في بعض الأحيان تتعرض الظلم، لكنني أعمل على التغلب على تلك الصعوبات، إنه جزء من الحياة اليومية، هذا يعني أن هناك دائماً لحظات صعبة تُجبرك على مواصلة العمل، عندما لا يؤثر عليك شيء أكثر من اللازم”.

وأتم: “عالم كرة القدم مليء بالضغوط، وهناك ظلم، لكن عليك التركيز على انضباطك وعملك، من هنا، يأتي كل شيء”.