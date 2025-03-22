مدرب إسبانيا: سنحاول تقليص إمكانات هولندا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، عن مواجهة منتخب هولندا، المقررة غداً الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال المدرب الإسباني: “أود أن أشكر جميع جماهير فالنسيا، لم أرَ قط ما يقارب 30 ألف شخص في حصة تدريبية في أي مكان آخر، شكراً لكم”.

وأضاف: “لا أحتاج إلى أي جهد؛ هؤلاء اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، الأمر طبيعي بالنسبة لهم، فهم كرماء ويعملون بجدٍ استثنائي”.

وأشار: “سنحاول تقليص إمكانات هولندا إنهم فريق قوي للغاية، في لقاء الذهاب استحوذنا على الكرة أكثر منهم، وسددنا على المرمى أكثر، ونشعر وكأننا كنا تحت رحمة الخصم”.

وأكد: “إنهم فريق رائع، ومن الطبيعي أن يأخذوا زمام المبادرة في بعض الأحيان، بأسلحتنا نحن قادرون على جعل الأمور صعبة عليهم، سنحاول أن نكون أكثر فعالية في تلك المهمة، وبالطبع، سنُظهر نفس الكفاءة والموهبة في الجانب الهجومي”.

وأوضح: “لا ينبغي لأحد أن ينسى أننا سددنا على المرمى أكثر منهم، قد تكون هذه المباراة نهائي بطولة أوروبا، لحسن الحظ، قالوا إن دوري الأمم الأوروبية لم يكن مثيراً للاهتمام”.

وعن لو نورماند وموراتا، أفاد: “إنهما في حالة ممتازة، موراتا عانى من مشكلة في المعدة، وتدرب لو نورماند بشكل طبيعي اليوم، هما جاهزان للمواجهة”.

وعن استبعاد أسينسيو، قال دي لا فوينتي: “لدّي الآن 26 لاعباً وأنا مُجبر على استبعاد 3 لاعبين قبل كل مباراة، ويكون الاستبعاد اعتماداً على الخطة، جميع اللاعبين في القائمة يستحقون أن يكونوا في التشكيلة الأساسية ولكن يجب الالتزام بالتعليمات”.