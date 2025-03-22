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سباليتي: سنحاول تكرار الأداء القوي أمام ألمانيا

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سباليتي: سنحاول تكرار الأداء القوي أمام ألمانيا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث لوتشيانو سباليتي، مدرب المنتخب الإيطالي، عن مواجهة ألمانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق المنتخب الألماني، بنتيجة 2-1.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب، قال سباليتي: “هناك هزائم علينا تجاوزها، وهذه واحدة منها. لعبنا بندية ضد خصم قوي بدنياً، ونجحنا في صناعة الفرص واللعب من الخلف بطريقة جيدة”.

وأضاف: “رغم معاناتنا في بعض اللحظات، إلا أننا لم نستقبل أهدافاً باستثناء بعض لحظات الإهمال. كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل”.

وكشف سباليتي أنه سيجري حوالي 4 تغييرات على التشكيل الأساسي في لقاء الإياب الذي سيقام في دورتموند..

وتابع: “سنحاول تكرار الأداء القوي منذ البداية، وإذا حافظنا على نفس الروح التي لعبنا بها في الذهاب، فستكون النتيجة مختلفة”.

وأتم: “لدينا الفرصة للاستفادة من بعض اللاعبين القادرين على تقديم حلول إبداعية فردية لمساعدتنا”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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