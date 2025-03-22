تشواميني: سعداء بعودة مبابي .. وسنقدم مباراة مختلفة أمام كرواتيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث أوريلين تشواميني، نجم المنتخب الفرنسي، عن مواجهة كرواتيا، المقررة غداً الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-0.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، سُئل تشواميني عما قاله مبابي بعد خسارة الذهاب في غرفة الملابس، ليجيب قائلاً: “إنه سؤال جيد، لكن ما يحدث في غرفة خلع الملابس سيبقى داخلها”.

وأكد: “مبابي سعيد بعودته لمنتخب فرنسا، لقد تحدثنا عن الأمر أثناء تواجدنا في النادي، وكان متحمساً، وانضم بروح مرحة، إنه قائدنا، وسعداء بتواجده معنا”.

وشدد: “لست قلقاً على كيليان مبابي وعثمان ديمبلي في مباراتنا أمام كرواتيا غداً، لأنهما من أفضل اللاعبين في العالم”.

وعن مواجهة الغد، أوضح: “لا يمكن القول أن مواجهة كرواتيا مثل أي مباراة، لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال مواجهة الذهاب، وقد تحدثنا بالفعل مع أنفسنا عقب اللقاء”.

ولفت: “ندرك جيداً الأخطاء التي ارتكبناها، وعلينا أن نبقى هادئين ونظهر وجهاً مختلفاً في لقاء الإياب على ملعب دو فرانس الذي اشتقنا إليه كثيراً”.

وزاد: “كل شيء ممكن في كرة القدم، وسنحاول التسجيل بأسرع وقت ممكن”.

وأتم: “منتخب كرواتيا فريق مميز فنياً، ويجيد التعامل بالكرة والدفاع المنظم، ولم نتفاجأ بقدراته في الذهاب، أما مودريتش فهو أسطورة الريال وكرة القدم، وفخور بكل لحظة بجواره داخل وخارج الملعب، لأنه شخص رائع”.