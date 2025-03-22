ديشامب: مبابي في حالة ممتازة .. ومودريتش لاعب استثنائي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 08:49 مساءً - تحدث ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن مواجهة كرواتيا، التي ستقام غداً الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي للقاء: “كيليان مبابي في حالة بدنية ممتازة، لكنه لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة الذهاب. رغم ذلك، يواصل بذل جهد كبير داخل الملعب ويلتزم بدوره كقائد للفريق على أكمل وجه”.

وأشار: “الضغط كبير بسبب جدول المباريات المكثف، فمعظم لاعبينا يخوضون مباراة كل 3 أيام مع أنديتهم قبل الانضمام للمنتخب. هذا يؤثر على الأداء البدني، لكننا نعمل على التعامل مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة”.

وعن قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، قال ديشامب: “مودريتش لاعب استثنائي، لا يزال حاسماً ومؤثراً رغم تقدمه في العمر. صحيح أنه لا يشارك دائماً لمدة 90 دقيقة، لكنه يعرف كيف يدير مجهوده داخل الملعب، ويبقى عنصراً رئيسياً في ريال مدريد”.

وأضاف: “تحركاته ذكية، ويجيد التمركز في المساحات التي تتيح له صناعة الفارق بتمريراته المتقنة. إنه نموذج للاعب الذي يعوض التقدم في السن بالذكاء والمهارة”.



وعن المنتخب الكرواتي، أوضح: “قد يرى البعض أن معدل أعمار لاعبي كرواتيا مرتفع، لكنهم أثبتوا قدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات لسنوات. نجاحهم في الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولات الكبرى يعكس مدى تماسكهم وخبرتهم”.

وأتم: “لقد هنأت المدرب زلاتكو داليتش على قدرته في الحفاظ على استقرار الفريق والاستمرار في تقديم مستويات عالية”.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق المنتخب الكرواتي، بنتيجة 2-0.