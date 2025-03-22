الكشف عن آخر مستجدات مستقبل تشابي ألونسو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 08:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، رفقة باير ليفركوزن..

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، لا يوجد قرار رسمي ونهائي بشأن مستقبل تشابي ألونسو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن باير ليفركوزن يريد الإبقاء على المدرب الإسباني لموسم آخر على الآخر.

وأفادت الصحيفة، أن المقربين من تشابي ألونسو يؤكدون أنه لم يتخذ قراره النهائي، وأن اختياره سيكون مبنياً على عوامل رياضية، ورؤيته لمستقبل الفريق، وليس بدافع عاطفي.

ومن المتوقع أن يعلن ألونسو قراره قريباً، نظراُ لاقتراب ليفركوزن من مرحلة التخطيط للموسم المقبل.

يشار إلى أن، ريال مدريد يعتبر المرشح الأبرز للحصول على خدمات ألونسو حال رحيله عن باير ليفركوزن.