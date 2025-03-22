برشلونة ينوي تعزيز دفاعه بضم ثنائي باير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع ثنائي باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للتعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

ورغم المستويات المميزة، الذي يقدمها الفرنسي، جول كوندي، في مركز الظهير الأيمن، إلا أن هانزي فليك يرى ضرورة التعاقد مع لاعب جديد لمنافسة المدافع الفرنسي.

وأفادت الشبكة، أن برشلونة يضع عينه كذلك على لاعبه السابق أليكس جريمالدو، ظهير أيسر ليفركوزن، على أمل ضمه هو الآخر للفريق الكتالوني.