سلاف فواخرجي تكشف: محاولة خطف أولادها في سوريا وكشف العصابة قبل فوات الأوان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 02:52 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في حوار صادم مع الإعلامية أميرة بدر خلال برنامج “أسرار” على قناة النهار، كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تفاصيل محاولة خطف أولادها في بداية الأحداث السورية. وأشارت إلى أن المحاولة تم إفشالها في الساعات الأخيرة بفضل تدخل أحد الأشخاص في إدارة الاتصالات، الذي كشف عن العصابة المتورطة.

أوضحت سلاف فواخرجي أن العصابة التي حاولت خطف أولادها كانت تطلق على نفسها اسم “أحرار الشام”، مدعية أنها جزء من المعارضة السورية. وقالت: “كانت عصابة سرقة، ووقتها سموا نفسهم أحرار الشام، على أساس إنهم ضمن المعارضة أو الثورة”. وأضافت أن الخطة كانت تتضمن خطف ابنها الكبير وطلب فدية مالية، ثم استخدام العائلة للضغط على النظام السوري.

كشفت سلاف أيضاً عن الدور الذي لعبته مساعدتها في المنزل، والتي كانت تعيش مع العائلة منذ 12 عاماً. وأوضحت: “البنت عايشة معنا من 12 سنة، وكان الاتفاق تاخد ابني الصغير تربيه وتكون أمه، لأنها بتحبه وما عندها أولاد”. هذه الخيانة كانت بمثابة صدمة كبيرة للفنانة السورية، التي وثقت في مساعدتها لسنوات طويلة.

وصفت سلاف حالتها النفسية خلال تلك الفترة بالقول: “كنت في انهيار عصبي، ولفترة كنت غير مستوعبة”. وأكدت أن التجربة كانت مؤلمة للغاية، خاصة أنها تعلق بأولادها وتخشى عليهم من أي أذى. هذه الحادثة تركت أثراً عميقاً في حياتها، مما جعلها تشارك تفاصيلها اليوم لتسليط الضوء على معاناة الكثيرين في سوريا