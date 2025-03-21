وفاة وينغز هاوزر: نجم “عقول إجرامية” يرحل عن عمر يناهز 77 عامًا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:56 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

توفي الممثل الأمريكي وينغز هاوزر، نجم مسلسل “عقول إجرامية”، عن عمر ناهز 77 عامًا، وفقًا لإعلان نشر على صفحته الرسمية على “فيسبوك”. وذكر المنشور أن هاوزر رحل بين أحضان شريكته السينمائية والموسيقية، كالي ليلي هاوزر، في أستوديوهاتهما نهاية هذا الأسبوع. يعتبر هاوزر أحد أبرز الوجوه في صناعة السينما والتلفزيون، حيث ترك إرثًا فنيًا امتد لستة عقود.

ولد وينغز هاوزر، واسمه الحقيقي غيرالد دوايت هاوزر، في عائلة فنية؛ إذ كان ابن كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار دوايت هاوزر. بدأ مشواره الفني عام 1967، وحقق شهرة واسعة في دور “غريغ فوستر” بمسلسل “الشباب والقلق” عام 1977. بالإضافة إلى ذلك، شارك في أكثر من 110 أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها أعمال بارزة مثل “هاوس”، “ماغنوم بي آي”، “ذا فول غاي”، و”موردر شي روت”.

عرف هاوزر بلقب “أعظم نجم لم تسمعوا به من قبل”، وذلك بسبب تألقه في أدوار متنوعة في أفلام الأكشن والرعب. كما شارك في أفلام مثل “حكايات من الحي” و”ذا إنسايدر”، إلى جانب نجوم مثل آل باتشينو وراسل كرو. وقد أشاد المعجبون بإرثه الفني عبر منصة “إكس”، حيث وصفوه بأنه “أحد أعظم الممثلين في تاريخ السينما”.

تزوج وينغز هاوزر أربع مرات، وأنجب طفلين، من بينهما كول هاوزر، الذي اشتهر بدوره في مسلسل “يلوستون”. وعلى الرغم من شهرته الفنية، لم يعلن حتى الآن عن سبب وفاته، مما أثار حزنًا واسعًا بين محبيه.

رحل وينغز هاوزر تاركًا وراءه إرثًا سينمائيًا غنيًا، حيث سيظل اسمه مرتبطًا بأعماله التي أثرت في صناعة السينما والتلفزيون. ستظل ذكراه خالدة في قلوب معجبيه، الذين سيتذكرون دائمًا أدواره المميزة وتأثيره الكبير على الفن السابع