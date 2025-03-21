وصفة النشاء الفعّالة لتبييض اليدين وترطيبها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:56 مساءً - فوائد النشاء في العناية بالبشرة

النشاء، أو ما يعرف أيضًا بنشا الذرة، هو مكون طبيعي يمتاز بقدرته الفائقة على تحسين مظهر البشرة وإكسابها النعومة والنضارة. يحتوي النشاء على العديد من الخصائص الفعّالة التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها وزيادة ترطيبها. إليك كيف يمكن أن يكون النشاء حليفك المثالي للعناية بجمال يديك.

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة

ملعقتان كبيرتان من النشاء. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير والتطبيق

في وعاء نظيف، امزجي النشاء مع ماء الورد حتى تحصلي على خليط ناعم.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط واستمرّي في التحريك حتى تمتزج المكونات بالكامل.

أضيفي الحليب بالتدريج، وامزجي المكونات حتى يتكوّن لديك عجينة متجانسة.

ضعي الخليط على يديك بعد تنظيفهما جيداً، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعد انقضاء المدة، اشطفي يديك بالماء الفاتر وجففيهما بلطف.

نصائح إضافية لتعزيز فعالية الوصفة

كرري استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من ترطيب يديك بعد استخدام الخليط للحفاظ على نعومتهما.

إذا كانت بشرتك حساسة، جربي الخليط على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه بالكامل.

هذه الوصفة البسيطة والفعّالة باستخدام النشاء يمكن أن تحقق لك نتائج رائعة في تبييض وترطيب يديك بشكل طبيعي وآمن. باستمرارية واتباع النصائح الإضافية، ستحصلين على بشرة ناعمة ومتألقة.