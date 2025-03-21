طرق طبيعية فعّالة لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر تفتيح لون الشعر من الطرق الشائعة التي يقوم بها الكثيرون لإضفاء لمسة من الإشراقة والتغيير على مظهرهم. وعلى الرغم من وجود العديد من المنتجات الكيميائية المتاحة في الأسواق لتفتيح الشعر، إلا أن استخدام الطرق الطبيعية يعتبر أفضل خيار للحفاظ على صحة الشعر وتجنب التأثيرات الجانبية السلبية.

في هذه المقالة، سنستعرض بعض الطرق الطبيعية الفعّالة لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي.

1. عصير الليمون:

يعتبر عصير الليمون واحدًا من أكثر الطرق فعالية لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي. يحتوي الليمون على خصائص تبييضية طبيعية تساعد في تفتيح الصبغة الطبيعية للشعر. قم بعصر ليمونة واحدة وامزج عصيرها مع كمية متساوية من الماء الدافئ. ضع الخليط على الشعر واتركه لمدة 30-45 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يُنصح باستخدام هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرئية.

2. العسل والزيت:

يعتبر العسل والزيت مزيجًا مثاليًا لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي وإضفاء لمعان عليه. قم بمزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. قم بتدليك الخليط على فروة الرأس وتوزيعه على الشعر بشكل متساوٍ. اتركه لمدة 30-60 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع لتحقيق تأثيرات تفتيح مرئية.

3. القرفة والعسل:

تعتبر مزيج القرفة والعسل واحدة من الوصفات الطبيعية الفعّالة لتفتيح لون الشعر. قم بمزج ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقتين من العسل حتى تتكون عجينة. ضع العجينة على الشعر واتركها لمدة ساعة قبل غسلها بالشامبو والماء الفاتر.