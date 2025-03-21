وصفات فعالة لتثبيت لون الشعر بعد صبغه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر صبغ الشعر من أكثر الطرق شيوعًا لتغيير لون الشعر وإضفاء لمسة جديدة عليه. بعد صبغ الشعر، يصبح الحفاظ على لونه المثالي تحديًا، حيث تتلاشى الألوان مع مرور الوقت وغسل الشعر. ولكن لا داعي للقلق، فهناك وصفات طبيعية يمكن استخدامها لتثبيت لون الشعر ومنع تلاشيه.

في هذه المقالة، سنستعرض بعض الوصفات الفعالة لتثبيت لون الشعر بعد صبغه.

1. وصفة زيت الزيتون والعسل:

تعتبر هذه الوصفة مثالية لتغذية الشعر وتثبيت لونه. قومي بمزج ملعقتين من زيت الزيتون البكر مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. ضعي المزيج على الشعر بعد غسله بالشامبو، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

2. وصفة خل التفاح:

يعتبر خل التفاح مثاليًا لإضافة لمعان وتألق للشعر المصبوغ، كما يساعد على تثبيت لون الشعر. امزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء واستخدميه كمشط للشعر المغسول. اتركيه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

3. وصفة الشاي الأسود:

يحتوي الشاي الأسود على مركبات تساعد في تثبيت لون الشعر وإضفاء بريق عليه. قمي بتحضير فنجان من الشاي الأسود المركز واتركيه حتى يبرد. بعد غسل الشعر، اغمريه بالشاي الأسود واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.