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مدرب البرازيل: القلق مستمر .. وسنقدم مباراة رائعة أمام الأرجنتين

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مدرب البرازيل: القلق مستمر .. وسنقدم مباراة رائعة أمام الأرجنتين

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 12:59 مساءً - أكد مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، أن انتصار السيليساو على كولومبيا مهم ولكن الشعور بالقلق ما زال حاضراً.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره الكولومبي، بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال دوريفال في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “لا أحد راضٍ أو يشعر بارتياح. القلق مستمر وسيظل كذلك حتى آخر لحظة”.

وأكد: “نحن على طريق ليس مثالياً بعد، لكننا نتحسن بشكل ملحوظ بمرور كل جولة”.

وعن المباراة المقبلة أمام الأرجنتين، أشار: “لا مجال للراحة. ما علينا فعله هو الحفاظ على تركيزنا والسعي لتحقيق النتيجة التالية. سنقدم مباراة رائعة في بوينس أيرس، بغض النظر عن غيابات لاعبينا، والتي من المرجح أن تكون 3 أو 4”.

وأوضح: “لا شك لدي في ذلك. سيكون لدينا فريق سيحاول اللعب بروح قتالية ضد أحد أقوى وأصعب الخصوم: بطل العالم الحالي”.

وأتم: “يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية وأن نتنافس بكل قوة، كما حدث في مباراة اليوم”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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