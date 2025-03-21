مدافع إسبانيا يرد على اهتمام ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 12:59 مساءً - علق الإسباني دين هويسن، مدافع بورنموث الإنكليزي، على أنباء اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن المدافع الإسباني يتواجد في مقدمة خطط الميرنجي لتعزيز خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هويسن في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “يشرفني أن يهتم بي ناد كبير مثل ريال مدريد”.

وأضاف: “حالياً، أفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد، وعندما يحين الوقت، سنرى ما سيحدث”.

يشار إلى أن هويسن سجل مشاركته الدولية الأولى مع المنتخب الإسباني، أمس الخميس، حين شارك بديلاً في اللقاء الذي جمع لاروخا مع منتخب هولندا، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، والذي انتهى بنتيجة التعادل 2-2.