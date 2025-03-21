ديشامب ينتقد كيليان مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 11:53 صباحاً - قال ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، إن كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي كان بإمكانه أن يكون أفضل في المباراة التي خسرتها فر نسا 0-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب في تصريحات: أعتقد أن مبابي كان لائقاً وبحالة بدنية جيدة، ولكنه لم يقدم كل ما لديه في المباراة… لقد بذل مبابي مجهوداً كبيراً أمام الدفاع المتكتل، ولكن بإمكانه تقديم أداء أفضل.

وأوضح ديشامب: لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة في الشوط الأول، ودفعنا ثمنها سريعاً لنستقبل هدفين… تحسن مستوانا في الشوط الثاني وأهدرنا الكثير من الفرص، ولكن افتقدنا الكفاءة في اللمسة الأخيرة…

وأشار مدرب ديشامب: لقد منحنا منتخب كرواتيا، الفرص، فهو فريق ماكر، خسرنا الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثاني على ملعبنا.