لماذا نضحك رغم الألم؟ السر وراء الضحك في أصعب اللحظات وكيف يحميك نفسيًا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 11:53 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

عندما نواجه مواقف صعبة أو حزينة، قد نتفاجأ بأنفسنا ونحن نضحك! هذا السلوك الغريب يبدو غير منطقي للوهلة الأولى، لكنه في الواقع له أسباب علمية ونفسية عميقة. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الكامنة وراء الضحك في المواقف الصعبة، وكيف يمكن أن يكون هذا السلوك مفيدًا لصحتنا النفسية.

أولاً، يُعتبر الضحك في المواقف الصعبة آلية دفاع نفسية طبيعية. عندما نواجه ضغوطًا أو أحداثًا مؤلمة، يحاول العقل حمايتنا من خلال تحويل المشاعر السلبية إلى شيء أكثر إيجابية. الضحك هنا يعمل كصمام أمان، حيث يساعدنا على التخفيف من حدة التوتر والقلق.

علاوة على ذلك، فإن الضحك يطلق هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يجعلنا نشعر بتحسن مؤقت حتى في أصعب الظروف.

ثانيًا، الضحك في المواقف الحزينة يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية. عندما نضحك مع الآخرين في مواقف صعبة، نشعر بأننا لسنا وحدنا في مواجهة التحديات. هذا السلوك يعزز الشعور بالانتماء والتضامن، مما يخفف من وطأة المشاعر السلبية.

بالإضافة إلى ذلك، الضحك المشترك يمكن أن يكون وسيلة للتواصل غير اللفظي، حيث يعبر عن التفاهم والتعاطف بين الأفراد.

أخيرًا، الضحك في المواقف الصعبة له فوائد كبيرة على الصحة النفسية. فهو يساعد على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، مما يؤدي إلى استرخاء الجسم والعقل.

علاوة على ذلك، فإن الضحك يحسن من قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة، حيث يجعلنا ننظر إلى المشاكل من منظور مختلف وأقل إثارة للقلق.

في النهاية، الضحك في المواقف الصعبة والحزينة ليس مجرد رد فعل عشوائي، بل هو آلية دفاع نفسية تساعدنا على تجاوز الأزمات. سواء كان ذلك من خلال تحسين حالتنا المزاجية أو تعزيز الروابط الاجتماعية، فإن الضحك يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا النفسية. لذا، لا تتردد في الضحك حتى في أصعب اللحظات، فقد يكون ذلك أفضل ما تفعله لنفسك