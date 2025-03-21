“المعاشات”: الاثنين المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس الجاري، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من الشهر، حيث كانت الهيئة قد أعلنت عن تقديم معاشات هذا الشهر وصرفها بوقت كاف قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وبحسب “وام”، تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر 819.423.724.66 درهم، بزيادة قدرها 52.966.438 درهما عن مارس من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 766.457.286.56 درهم.

ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.401 متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1.461 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه من الصرف نحو 47.940 مستفيدا.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.