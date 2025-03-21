لوتشيانو سباليتي: طول لاعبي ألمانيا سبب خسارتنا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 10:52 صباحاً - قال لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا تعليقاً على خسارة إيطاليا أمام ألمانيا 1-2 إن طول قامة لاعبي ألمانيا كان (العامل الحاسم) في نتيجة المباراة.

وأضاف: في الشوط الثاني حاولت إشراك لاعبين من أصحاب القامات الطويلة لكننا لم نوفق.

وأكد المدرب الإيطالي أن مباراة الإياب، التي ستقام في دورتموند يوم الأحد المقبل، ستشهد بعض التغييرات في تشكيلة إيطاليا.

ويلتقي المتأهل من المواجهتين في نصف النهائي مع الفائز من مواجهتي البرتغال والدنمارك، والتي انتهت ذهاباً إلى فوز الدنمارك 1-0.