أرخص 3 دول لزيارتها في عيد الفطر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 10:52 صباحاً - وجهات مثالية لعيد الفطر بميزانية معقولة

مع انتهاء شهر رمضان واستقبال عيد الفطر، يبحث الكثيرون عن وجهات سياحية يمكنهم زيارتها للاستمتاع بالعطلة وإعادة شحن طاقتهم. من الجيد معرفة أن هناك بعض الدول التي تقدم تجربة سياحية مميزة بأسعار معقولة تناسب الجميع.

1. جورجيا

تعتبر جورجيا واحدة من الوجهات السياحية الرائعة التي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر، فهي تتميز بتكلفة معيشة منخفضة نسبيًا. تقدم جورجيا مزيجًا رائعًا من الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية المدهشة.

العاصمة تبليسي تتميز بشوارعها القديمة الساحرة والمتاحف.

منطقة كازبيجي تقدم مناظر طبيعية جبلية ساحرة.

ثقافة الضيافة الجورجية تضمن تجربة مريحة وممتعة للزوار.

2. المغرب

المغرب وجهة سياحية متنوعة تقدم مزيجًا من التقاليد والثقافة العريقة والجمال الطبيعي، بأسعار تناسب جميع الميزانيات. يمكن للزائرين الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة والأسواق التقليدية النابضة بالحياة.

مدينة مراكش تشتهر بأسواقها وحياتها الليلية المثيرة.

فاس توفر للزوار فرصة لاستكشاف العمارة الإسلامية والتاريخية.

المناظر الطبيعية في جبال الأطلس توفر تجارب لا تنسى للمغامرين.

3. تركيا

تركيا تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة في عيد الفطر بفضل مزيجها من الثقافات وأسعارها المميزة. سواء كنت ترغب في الاسترخاء على شواطئ البحر المتوسط أو استكشاف المعالم السياحية في اسطنبول، فإن تركيا توفر خيارات متنوعة.

اسطنبول غنية بالتاريخ والمعالم الثقافية مثل آيا صوفيا والمسجد الأزرق.

الريفيرا التركية تقدم شواطئ خلابة وفرصة للراحة والاستجمام.

الطعام التركي الشهير يضيف لمسة لذيذة لرحلتك.

الخلاصة: تمنحك هذه الوجهات فرصة للاستمتاع بإجازة عيد الفطر بدون إنفاق مبالغ ضخمة، مع تقديم تجارب فريدة تناسب جميع الأذواق والاهتمامات.