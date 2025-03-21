دعاء يوم الجمعة وفضله

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 09:55 صباحاً - “`html

أهمية الدعاء في يوم الجمعة

يُعتبر الدعاء في يوم الجمعة من الأمور المستحبّة في الإسلام، إذ يترافق هذا اليوم مع العديد من الفضائل التي تعظم فيه العبادة والخشوع لله تعالى. يوم الجمعة هو عيد الأسبوع للمسلمين، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية العبادة فيه، خاصةً الدعاء.

اللحظة المباركة في يوم الجمعة

وفقًا للأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجد ساعة في يوم الجمعة يُستجاب فيها الدعاء، ولكنها ليست محددة بدقة مما يجعل التضرع والدعاء مستحبًا في جميع أوقات هذا اليوم. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الساعة قد تكون من بعد العصر حتى وقت المغرب.

فضائل الدعاء يوم الجمعة

تقوية العلاقة بالله: يمنح الدعاء فرصة للمسلم للتواصل المباشر مع الله تعالى والتقرب منه.

يمنح الدعاء فرصة للمسلم للتواصل المباشر مع الله تعالى والتقرب منه. غفران الذنوب: يعتبر يوم الجمعة فرصة لتجديد التوبة والدعاء لمغفرة الذنوب والمعاصي.

يعتبر يوم الجمعة فرصة لتجديد التوبة والدعاء لمغفرة الذنوب والمعاصي. تحقيق الأمنيات: يُعد الدعاء في هذا اليوم من أوقات الاستجابة المعروفة، وهو ما يشجع المسلمين على طلب ما يتمنون من الله سبحانه وتعالى.

يُعد الدعاء في هذا اليوم من أوقات الاستجابة المعروفة، وهو ما يشجع المسلمين على طلب ما يتمنون من الله سبحانه وتعالى. زيادة الأجر والحسنات: من يصلي ويذكر الله كثيرًا في هذا اليوم المبارك يضاعف له الأجر والمثوبة.

أفضل الأدعية ليوم الجمعة

من المستحسن أن يدعو المسلم بما يشاء من خير الدنيا والآخرة. من أشهر الأدعية الموروثة في السنة النبوية والتي يمكن ترديدها:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار.

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

في الختام، يجب على المسلم أن يغتنم كل لحظة في يوم الجمعة للعبادة والدعاء، متيقنًا أن الله كريم مجيب الدعاء، وأن يوم الجمعة هو يوم الفضل والكرامة للمسلمين الذين يحسنون استغلاله في مرضاة الله سبحانه وتعالى.

“`