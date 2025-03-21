تعرف على العناصر الغذائية السرية التي تضاعف فوائد المغنيسيوم لجسمك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 09:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

المغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك صحة العظام، ووظيفة العضلات، وتنظيم ضغط الدم. ومع ذلك، فإن امتصاص المغنيسيوم يعتمد على وجود عناصر غذائية أخرى. في هذا المقال، سنستعرض قائمة بالعناصر الغذائية التي يجب تناولها مع المغنيسيوم لتعزيز امتصاصه وفعاليته.

1. الكالسيوم: التوازن بين المغنيسيوم والكالسيوم

الكالسيوم والمغنيسيوم يعملان معًا لتعزيز صحة العظام والأسنان. ومع ذلك، يجب الحفاظ على توازن بينهما، حيث أن الإفراط في تناول الكالسيوم قد يعيق امتصاص المغنيسيوم. لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب، والجبن، والزبادي، مع الحرص على تناول كميات متوازنة من المغنيسيوم.

2. فيتامين د: المفتاح لامتصاص المغنيسيوم

فيتامين د يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء. يمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، أو تناول الأطعمة المدعمة مثل الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والحبوب المدعمة. كما وينصح بفحص مستويات فيتامين د بانتظام لضمان امتصاص مثالي للمغنيسيوم.

3. البوتاسيوم: تعزيز وظائف العضلات والأعصاب

البوتاسيوم والمغنيسيوم يعملان معًا لتنظيم وظائف العضلات والأعصاب. وعليه فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، والبطاطا، والأفوكادو، يمكن أن يعزز من فعالية المغنيسيوم في الجسم.

4. فيتامين ب6: تحسين امتصاص المغنيسيوم

فيتامين ب6 يساعد في تحسين امتصاص المغنيسيوم وتقليل فقدانه عبر البول. ويمكن العثور على فيتامين ب6 في الأطعمة مثل الدجاج، والأسماك، والحمص، والموز. لذا ينصح بتناول هذه الأطعمة مع مصادر المغنيسيوم لتحقيق أقصى استفادة

الألياف الغذائية تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، مما قد يعزز امتصاص المغنيسيوم. تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والمكسرات، ويمكن أن يدعم عملية امتصاص المغنيسيوم

6. الزنك: دعم الجهاز المناعي

الزنك يعمل مع المغنيسيوم لدعم الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم. يمكن الحصول على الزنك من خلال تناول اللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والبذور. لذلك ينصح بتناول هذه الأطعمة مع مصادر المغنيسيوم لتعزيز الفوائد الصحية.

7. الأحماض الدهنية أوميغا-3: تعزيز صحة القلب

الأحماض الدهنية أوميغا-3 تعمل مع المغنيسيوم لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن الحصول على أوميغا-3 من خلال تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، وبذور الكتان، والجوز.

نصيحة أخيرة:

قبل البدء في أي نظام غذائي جديد أو تناول مكملات المغنيسيوم، يُنصح باستشارة طبيب أو أخصائي تغذية لضمان التوازن الصحيح بين العناصر الغذائية.