مدرب الصين: الطرد كلفناً الكثير أمام السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 09:55 صباحاً - أرجع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب الصين، خسارة فريقه أماغم السعودية إلى طرد أحد لاعبيه.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: جئنا إلى السعودية من أجل تطبيق فكرة معينة، وكنا نطمح للخروج بنتيجة إيجابية، ولكن الطرد أثر علينا كثيراً.. ضغطنا في الشوط الأول على المنتخب السعودي، ولكن سر التحول في الشوط الثاني، هو الطرد الذي تعرضنا له، ولكن ذلك الأمر، لا يقلل من العمل الكبير للخصم.

وأضاف: يمكنني القول إن المنتخب السعودي فريق متناغم للغاية، ويمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين على المستويين الفني والتكتيكي، ولكننا تمتعنا بقتالية كبيرة، وأشكر لاعبي الصين… السعودية ضمن أفضل المنتخبات في آسيا، وأبارك لهم على تحقيق الفوز، ونسعى لتدارك الأخطاء فيما هو قادم.

وتجمد رصيد منتخب الصين عند 6 نقاط في المركز الأخير، بالتساوي مع البحرين الخامس وإندونيسيا الرابع، فيما وصلت السعودية للنقطة التاسعة بالمركز الثالث.