هيرفي رينارد: يجب استغلال الفرص بشكل أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 09:55 صباحاً - عبّر هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، عن سعادته بالفوز على الصين 1-0 في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال رينارد، بعد المباراة: نحن سعداء، وكان علينا أن نسجل الفرص التي أتيحت لنا حتى لا نقع تحت الضغط، كما حدث في نهاية المباراة، لكن هذا الانتصار مهم بعد أن فقدناه في التصفيات لفترة طويلة… كان بإمكاننا أن نكون أكثر فعالية، لكن المهم هو تحسين ذلك واستغلال الفرص بشكل أفضل في المباريات المقبلة.

وأشار رينارد: خلال هذه التصفيات لم نسجل أهدافاً كثيرة، وهناك فارق كبير بيننا وبين أستراليا، حيث لديهم فارق أهداف (+5) بينما نحن (-2).

وقال رينارد: امتلكنا الكرة بشكل جيد من البداية، وبعد تسجيل الهدف وجدنا المنتخب الصيني متراجعاً إلى الخلف، ولم نستطع اختراق خطوطه بشكل فعال، وأعتقد أننا لو سجلنا الهدف الثاني، كان بإمكاننا زيادة النتيجة.