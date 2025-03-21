تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الأولى… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُنجزت أمس، الخميس، مباريات الجولة السابعة في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة ، وترتيب المجموعة

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

أوزباكستان × كوريا الشمالية 1-0

إيران × قيرغزستان 1-0

قطر × الإمارات 1-3

كوريا الشمالية × قطر 2-2

قيرغزستان × أوزباكستان 2-3

الإمارات × إيران 0-1

أوزباكستان × إيران 0-0

الإمارات × كوريا الشمالية 1-1

قطر × قيرغزستان 3-1

قيرغزستان × كوريا الشمالية 1-0

أوزباكستان × الإمارات 1-0

إيران × قطر 4-1

كوريا الشمالية × إيران 2-3

الإمارات × قيرغزستان 3-0

قطر × أوزباكستان 3-2

كوريا الشمالية × أوزباكستان 0-1

قيرغزستان × إيران 2-3

الإمارات × قطر 5-0

إيران × الإمارات 2-0

أوزباكستان × قيرغزستان 1-0

قطر × كوريا الشمالية 5-1

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (7)

1- إيران: 19 نقطة (14- 5)

2- أوزباكستان: 16 نقطة (9- 5)

3- الإمارات: 10 نقاط (12-6)

4- قطر: 10 نقاط (15- 18)

5- قيرغزستان: 3 نقاط (6- 14)

6- كوريا الشمالية: نقطتان (6- 14)

نظام فرز المراكز

1- النقاط الإجمالية

2- فرق الأهداف الإجمالي

3- إجمالي الأهداف

4- النقاط في المواجهات المباشرة

5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة

7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة

8- اللعب النظيف

9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.

– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.