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تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الأولى… نتائج وترتيب

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تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الأولى… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُنجزت أمس، الخميس، مباريات الجولة السابعة في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة ، وترتيب المجموعة

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
أوزباكستان × كوريا الشمالية 1-0
إيران × قيرغزستان 1-0
قطر × الإمارات 1-3
كوريا الشمالية × قطر 2-2
قيرغزستان × أوزباكستان 2-3
الإمارات × إيران 0-1
أوزباكستان × إيران 0-0
الإمارات × كوريا الشمالية 1-1
قطر × قيرغزستان 3-1
قيرغزستان × كوريا الشمالية 1-0
أوزباكستان × الإمارات 1-0
إيران × قطر 4-1
كوريا الشمالية × إيران 2-3
الإمارات × قيرغزستان 3-0
قطر × أوزباكستان 3-2
كوريا الشمالية × أوزباكستان 0-1
قيرغزستان × إيران 2-3
الإمارات × قطر 5-0
إيران × الإمارات 2-0
أوزباكستان × قيرغزستان 1-0
قطر × كوريا الشمالية 5-1

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (7)
1- إيران: 19 نقطة (14- 5)
2- أوزباكستان: 16 نقطة (9- 5)
3- الإمارات: 10 نقاط (12-6)
4- قطر: 10 نقاط (15- 18)
5- قيرغزستان: 3 نقاط (6- 14)
6- كوريا الشمالية: نقطتان (6- 14)

نظام فرز المراكز
1- النقاط الإجمالية
2- فرق الأهداف الإجمالي
3- إجمالي الأهداف
4- النقاط في المواجهات المباشرة
5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة
6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة
7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة
8- اللعب النظيف
9- قرعة لكسر التعادل

– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.
– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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