نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- آسيا- المجموعة الأولى… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أُنجزت أمس، الخميس، مباريات الجولة السابعة في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة ، وترتيب المجموعة
النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
أوزباكستان × كوريا الشمالية 1-0
إيران × قيرغزستان 1-0
قطر × الإمارات 1-3
كوريا الشمالية × قطر 2-2
قيرغزستان × أوزباكستان 2-3
الإمارات × إيران 0-1
أوزباكستان × إيران 0-0
الإمارات × كوريا الشمالية 1-1
قطر × قيرغزستان 3-1
قيرغزستان × كوريا الشمالية 1-0
أوزباكستان × الإمارات 1-0
إيران × قطر 4-1
كوريا الشمالية × إيران 2-3
الإمارات × قيرغزستان 3-0
قطر × أوزباكستان 3-2
كوريا الشمالية × أوزباكستان 0-1
قيرغزستان × إيران 2-3
الإمارات × قطر 5-0
إيران × الإمارات 2-0
أوزباكستان × قيرغزستان 1-0
قطر × كوريا الشمالية 5-1
ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة (7)
1- إيران: 19 نقطة (14- 5)
2- أوزباكستان: 16 نقطة (9- 5)
3- الإمارات: 10 نقاط (12-6)
4- قطر: 10 نقاط (15- 18)
5- قيرغزستان: 3 نقاط (6- 14)
6- كوريا الشمالية: نقطتان (6- 14)
نظام فرز المراكز
1- النقاط الإجمالية
2- فرق الأهداف الإجمالي
3- إجمالي الأهداف
4- النقاط في المواجهات المباشرة
5- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة
6- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة
7- أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة
8- اللعب النظيف
9- قرعة لكسر التعادل
– يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة.
– يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى الدور الرابع والذي سيضم 6 منتخبات توزع على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى كأس العالم، ويلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مع بعضهما لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.