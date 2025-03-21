جربي هذه الوصفة من معكرونة البشاميل وستذهلك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 08:52 صباحاً - لماذا تعتبر معكرونة البشاميل وجبة مميزة؟

تُعد معكرونة البشاميل من الوجبات المحببة لدى العديد من الناس حول العالم، فهي تجمع بين النكهات الكريمية والملمس الناعم الذي يضيف لمسة من الفخامة إلى أي طاولة طعام. تأتي أهمية هذه الوصفة أيضًا من سهولة إعدادها وكونها غنية بالمكونات الغذائية التي تقدم فوائد متعددة للجسم.

مكونات وصفة معكرونة البشاميل

لتحضير هذه الوصفة الشهية، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

500 جرام من المعكرونة القصيرة (مثل البيني أو الريجاتوني)

500 جرام من اللحم المفروم

بصلة متوسطة مفرومة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

4 ملاعق كبيرة من الدقيق

4 أكواب من الحليب

ملح وفلفل حسب الرغبة

مزيج من الجبنة المبشورة (مثل الشيدر والموزاريلا)

جوزة الطيب (اختياري)

خطوات تحضير معكرونة البشاميل

اتبعي هذه الخطوات البسيطة لتحضير طبق معكرونة البشاميل اللذيذ:

قومي بسلق المعكرونة في ماء مغلي مع القليل من الملح حسب التعليمات الموجودة على العبوة، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة كبيرة، قومي بتحمير البصل المفروم في القليل من الزيت حتى يصبح شفافًا، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيدًا حتى ينضج.

في قدر متوسط الحجم، قومي بإذابة الزبدة على نار متوسطة ثم أضيفي الدقيق وقلبي باستمرار حتى يتكون لديك عجين ذهبي.

ببطء، أضيفي الحليب إلى الخليط مع الخفق المستمر لتجنب تكوين كتل، استمري في التحريك حتى يصبح الصوص ناعمًا وسميكًا.

تبلي الصوص بالملح والفلفل وأضيفي القليل من جوزة الطيب إذا رغبتِ.

في صينية فرن، اخلطي المعكرونة مع نصف كمية صلصة البشاميل، ثم وزعي اللحم المفروم فوقها.

أضيفي باقي صلصة البشاميل فوق اللحم ووزعي الجبنة المبشورة على الوجه.

اخبزي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح وجهها ذهبيًا ومقرمشًا.

قدميها واستمتعي

بعد إخراج المعكرونة من الفرن، اتركيها لتبرد قليلاً قبل التقديم، ثم قدميها مع سلطة خضراء لتكون وجبة متكاملة ومتوازنة. ستلاحظين كيف أن هذه الوصفة ستضيف لمسة خاصة إلى مائدتك وستلقى إعجاب جميع أفراد الأسرة.