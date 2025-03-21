تصفيات كأس العالم- أوروبا (8): رومانيا تستقبل البوسنة والهرسك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستهل منتخب قبرص مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بلقاء منتخب سان مارينو، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في المجموعة الثامنة من تصفيات القارة العجوز.

اليوم أيضاً، وابتداء من الساعة 22:46 يلتقي منتخبا رومانيا والبوسنة والهرسك.

وتمّ توزيع المنتخبات الأوروبية على 12 مجموعة يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تلعب المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحقاُ مع 4 منتخبات سجلت أفضل نتائج في دوري الأمم الأوروبية ولم تتأهل مباشرة أو من بوابة المركز الثاني في التصفيات، لتحديد المنتخبات الـ 4 المتبقية من حصة أوروبا في كأس العالم.

وجاء توزيع منتخبات أوروبا في التصفيات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الفائز بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر بين البرتغال والدانمارك في ربع نهائي دوري الأمم، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.

المجموعة الرابعة: الفائز بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، أوكرانيا، آيسلندا، أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، تركيا، جورجيا، بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز بين البرتغال والدانمارك في ربع نهائي دوري الأمم، المجر، جمهورية أيرلندا، أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.

المجموعة الحادية عشرة: إنكلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.

المجموعة الثانية عشرة: الخاسر بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.