تصفيات كأس العالم: رافينيا وفينيسيوس يكتبان فوز البرازيل على كولومبيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 07:56 صباحاً - فازت البرازيل على كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فجر اليوم الجمعة.

سجل هدفي البرازيل رافينيا من ضربة جزاء (د 6) وفينيسيوس جونيور (د 90) وسجل هدف كولومبيا الوحيد لويس دياز (د 41).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما بقي رصيد كولومبيا 19 نقطة في المركز السادس.