تصفيات كأس العالم- أوروبا (7): بولندا تواجه فنلندا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي مالطة وفنلندا، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت تلعب بولندا وليتوانيا، لحساب نفس المجموعة.

وتمّ توزيع المنتخبات الأوروبية على 12 مجموعة يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تلعب المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحقاُ مع 4 منتخبات سجلت أفضل نتائج في دوري الأمم الأوروبية ولم تتأهل مباشرة أو من بوابة المركز الثاني في التصفيات، لتحديد المنتخبات الـ 4 المتبقية من حصة أوروبا في كأس العالم.

وجاء توزيع منتخبات أوروبا في التصفيات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الفائز بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر بين البرتغال والدانمارك في ربع نهائي دوري الأمم، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.

المجموعة الرابعة: الفائز بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، أوكرانيا، آيسلندا، أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، تركيا، جورجيا، بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز بين البرتغال والدانمارك في ربع نهائي دوري الأمم، المجر، جمهورية أيرلندا، أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.

المجموعة الحادية عشرة: إنكلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.

المجموعة الثانية عشرة: الخاسر بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.